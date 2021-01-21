В Офісі Президента привітали рішення уряду звільнити заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. У Зеленського наголосили, що чиновник не лише хотів уникнути відповідальності, а й користувався для цього своїм статусом у владі.

Виправдань поведінці Немілостівого бути не може

У глави держави похвалили реакцію уряду на інцидент і назвали її швидкою та однозначною. Позицію Офісу Президента України оприлюднили на сайті.

Важливо Кабмін звільнив заступника міністра Уруського – Віталія Немілостівого за п'яний дебош

Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію,

– зазначив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

В ОПУ пригрозили чиновникам наслідками за порушення закону

В ОПУ наголошують, що приналежність до кола чиновників не повинна використовуватись, як захист від закону. Такими наслідками пригрозили кожному порушнику на високій посаді. Особливо пильно стежитимуть за порушеннями корупційного характеру.

Звільнення Немілостівого – це лише початок. Обов'язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції,

– зауважив Машовець.

Уряд звільнив Немілостівого 21 січня

Зазначимо, що на позачерговому засіданні 21 січня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Віталія Немілостівого. З таким кроком раніше погодився і його безпосередній керівник віцепрем'єр Олег Уруський.

Коротко про інцидент з нетверезим Немілостівим