У Зеленського відхрестились від грошей олігархів на боротьбу з COVID-19, – ЗМІ

В Офісі Президента відсутня інформація щодо грошей, зібраних на рахунках фондів боротьби з поширенням коронавірусу. Крім того, немає даних щодо міжнародного аудиту цих фондів, про який заявляли влітку 2020 року.

Про це видання повідомляє з посиланням на відповіді Офісу Президента на запити. Мова йде про проєкт щодо збору грошей, зокрема, від великого бізнесу для боротьби з коронавірусом, який стартував 16 березня 2020 року.

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Гроші від олігархів на боротьбу з епідемією: що з'ясували журналісти

Видання нагадує, що тоді в ОП за одним столом зібрали олігархів і представників великого бізнесу – Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Юрія Косюка.

Аби збирати гроші, потрібна була благодійна організація. Свій менеджмент і рахунки погодився надати одеський фонд "Корпорація монстрів".

Однак через місяць "Корпорація монстрів" і Офіс Президента перестали співпрацювати.

Залишки грошей олігархів передала фонду "Прайм". Фонду, який спеціально для цього оперативно купив бізнесмен, наближений до представників ОП, Борис Баум,

– повідомляє Bihus.Info.

Журналісти заявляють також, що у травні заступник голови ОП Кирило Тимошенко прозвітував про зібрані фондом 374,6 мільйона гривень на боротьбу з коронавірусом. Хоча раніше Володимир Зеленський говорив про потребу в 12 мільярдах.

Що відомо про аудит фонду

Видання наголошує, що 10 серпня на запит видання щодо використання грошей в Офісі Президента відповіли, що тоді розпочався міжнародний незалежний аудит роботи фондів, залучених до боротьби з COVID-19.

"Тоді ж в ОП пообіцяли, що у разі згоди представників усіх фондів – результати аудиту будуть оприлюднені", – зазначають журналісти. Тепер там повідомляють про відсутність такої інформації в принципі.