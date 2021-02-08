У Зеленського відхрестились від грошей олігархів на боротьбу з COVID-19, – ЗМІ
В Офісі Президента відсутня інформація щодо грошей, зібраних на рахунках фондів боротьби з поширенням коронавірусу. Крім того, немає даних щодо міжнародного аудиту цих фондів, про який заявляли влітку 2020 року.
Джерело:Bihus.Info
Про це видання повідомляє з посиланням на відповіді Офісу Президента на запити. Мова йде про проєкт щодо збору грошей, зокрема, від великого бізнесу для боротьби з коронавірусом, який стартував 16 березня 2020 року.
Читайте також Зеленський виступив на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: головні тези
Гроші від олігархів на боротьбу з епідемією: що з'ясували журналісти
Видання нагадує, що тоді в ОП за одним столом зібрали олігархів і представників великого бізнесу – Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Юрія Косюка.
Аби збирати гроші, потрібна була благодійна організація. Свій менеджмент і рахунки погодився надати одеський фонд "Корпорація монстрів".
Однак через місяць "Корпорація монстрів" і Офіс Президента перестали співпрацювати.
Залишки грошей олігархів передала фонду "Прайм". Фонду, який спеціально для цього оперативно купив бізнесмен, наближений до представників ОП, Борис Баум,
– повідомляє Bihus.Info.
Журналісти заявляють також, що у травні заступник голови ОП Кирило Тимошенко прозвітував про зібрані фондом 374,6 мільйона гривень на боротьбу з коронавірусом. Хоча раніше Володимир Зеленський говорив про потребу в 12 мільярдах.
Що відомо про аудит фонду
Видання наголошує, що 10 серпня на запит видання щодо використання грошей в Офісі Президента відповіли, що тоді розпочався міжнародний незалежний аудит роботи фондів, залучених до боротьби з COVID-19.
"Тоді ж в ОП пообіцяли, що у разі згоди представників усіх фондів – результати аудиту будуть оприлюднені", – зазначають журналісти. Тепер там повідомляють про відсутність такої інформації в принципі.
Поділитися новиною