Президент України Володимир Зеленський 11 січня провів традиційну нараду щодо запобігання коронавірусу. За підсумками заходу, очільник держави дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо локдауну 8 – 24 січня.

Докладніше про нараду Зеленського щодо COVID-19

Під час наради прем'єр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням та про стан справ у медичній сфері. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Про що повідомив Шмигаль

Наголосив на тому, що завдяки покращенням у медичній галузі та збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.

Зазначив, що карантинні обмеження в Україні є значно м'якшими, ніж локдауни у європейських країнах. Зокрема, у багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж 2 – 3 тижні та його постійно продовжують.

Зауважив, що в Україні працює транспорт, дозволено роботу кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія. За його словами, за карантинних обмежень у європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, зокрема гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо.

Підкреслив, що нинішній карантин розробляли на основі карантину вихідного дня, який проходили в грудні і який дав серйозне зниження заражень.

Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров'я та світовий досвід показують, що після свят обов'язково настає зростання заражень Тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи,

– констатував Шмигаль.

Висновки та завдання від Зеленського за підсумками наради

Президент, зі свого боку, дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень.

За його словами, це потрібно для того, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми.

Окрім Шмигаля та Зеленського, участь у нараді брали міністри, представники правоохоронних органів і члени РНБО.

Докладніше про обмеження під час локдауну 8 – 24 січня можете ознайомитися за цим посиланням, а про те, які товари Кабмін дозволив купувати в магазинах, – тут.



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