У Зеленського відбулася нарада щодо локдауну: головні завдання та перші висновки
Президент України Володимир Зеленський 11 січня провів традиційну нараду щодо запобігання коронавірусу. За підсумками заходу, очільник держави дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо локдауну 8 – 24 січня.
Докладніше про нараду Зеленського щодо COVID-19
Під час наради прем'єр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням та про стан справ у медичній сфері. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Про що повідомив Шмигаль
- Наголосив на тому, що завдяки покращенням у медичній галузі та збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.
- Зазначив, що карантинні обмеження в Україні є значно м'якшими, ніж локдауни у європейських країнах. Зокрема, у багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж 2 – 3 тижні та його постійно продовжують.
- Зауважив, що в Україні працює транспорт, дозволено роботу кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія. За його словами, за карантинних обмежень у європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, зокрема гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо.
- Підкреслив, що нинішній карантин розробляли на основі карантину вихідного дня, який проходили в грудні і який дав серйозне зниження заражень.
Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров'я та світовий досвід показують, що після свят обов'язково настає зростання заражень Тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи,
– констатував Шмигаль.
Висновки та завдання від Зеленського за підсумками наради
- Президент, зі свого боку, дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень.
- За його словами, це потрібно для того, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми.
Окрім Шмигаля та Зеленського, участь у нараді брали міністри, представники правоохоронних органів і члени РНБО.
Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу
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