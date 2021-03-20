У Зеленського прокоментували протест на підтримку Стерненка

Протест на підтримку активіста Сергія Стерненка відбувся 20 березня на Банковій. На думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли "спровокувати дике насильство" або агресію від поліції.

Однак Подоляк наголосив, що президент Володимир Зеленський не бачить сенсу перешкоджати протестам.

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Реакція ОП

За словами Подоляка, Зеленський пообіцяв, що наслідки протестів незабаром ліквідують. Розбите скло поміняють, а написи зі стін змиють.

Під ОПУ в суботу були сотні людей – більшість з них навіть не підозрювали, що організатори акції і кілька десятків неадекватно налаштованих молодиків спробують використовувати звичайних учасників протесту в таких ось своїх спробах щось демонстративно ламати і провокувати жорстку відповідь від поліції,

– переконує Подоляк.

Протести на підтримку Стерненка: що відомо

Протестувальники вимагали звільнення Стерненка, кидали в будівлю файєри та розбили шибки. Кульмінацією мітингу був салют.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав протести провокаціями. Однак він визнав, що більшість учасників акції поводились спокійно та мирно. За його словами було кілька десятків людей, які нестимуть відповідальність за пошкодження будівлі.

Стерненка засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі за начебто викрадення ексдепутата райради Сергія Щербича. Зокрема, активіст, мовляв, зробив це, щоб заволодіти 300 гривнями депутата. Сам Стерненко переконаний, що справа – політизована.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу