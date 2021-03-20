У Зеленського прокоментували протест на підтримку Стерненка

Джерело:"Українська правда"
Протест на підтримку активіста Сергія Стерненка відбувся 20 березня на Банковій. На думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли "спровокувати дике насильство" або агресію від поліції.
Однак Подоляк наголосив, що президент Володимир Зеленський не бачить сенсу перешкоджати протестам.
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За словами Подоляка, Зеленський пообіцяв, що наслідки протестів незабаром ліквідують. Розбите скло поміняють, а написи зі стін змиють.
Під ОПУ в суботу були сотні людей – більшість з них навіть не підозрювали, що організатори акції і кілька десятків неадекватно налаштованих молодиків спробують використовувати звичайних учасників протесту в таких ось своїх спробах щось демонстративно ламати і провокувати жорстку відповідь від поліції,
– переконує Подоляк.