Закінчення повноважень президента: у Зеленського пояснили курйозне розпорядження

Володимир Зеленський звільнив голову Кропивницької райдержадміністрації Аллу Поліщук через закінчення строку повноважень президента. Така причина здивувала користувачів соцмереж, однак у Зеленського все пояснили.

Річ у тім, що Поліщук призначили 6 березня 2015 року. Тобто Зеленський мав на увазі, що закінчились повноваження п'ятого президента Петра Порошенка.

До теми Повноваження президента закінчились: чому розпорядження Зеленського розвеселило мережу

Що кажуть в Офісі Президента

Відповідно до наказу про місцеві держадміністрації, голови установ призначає президент на термін своїх повноважень. Якщо обирають нового очільника держави, голови місцевих адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових.

Зауважимо, що знання українського законодавства та вміння користуватися пошуковими сервісами можуть допомогти у відповідях на безліч питань,

– заявили у Зеленського.

Додамо, насправді президенти рідко звільняють чиновників з таким формулюванням. Особливо, якщо ті кілька років працюють за нового глави держави.



Розпорядження Зеленського / Фото ОП

Як на розпорядження президента реагували соцмережі

Користувачів соцмереж розвеселило розпорядження Зеленського, хоча й всі одразу зрозуміли, про що мовилось:

"Лажі" бувають у багатьох. Однак ця – особливо смішна."

"Згадалось: перше слово дорожче другого..."

"Невже це воно і є? Те саме, якого ми так давно чекали. Те саме: якщо порушу закон, піду".

"Я втомився, я йду".