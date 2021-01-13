Українська влада зробить все можливе для притягнення до відповідальності винних у втручанні в президентські вибори в США. Андрій Єрмак запевнив, що партійна приналежність не матиме жодного значення.

Влада Україна обіцяє не минути увагою втручання у вибори США

Втручання українців у вибори президента Сполучених Штатів буде покаране. Про це у твіттері заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Для ясності – незалежно від партійної приналежності адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США,

– написав Єрмак.

До слова, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Володимир Зеленський не реагуватиме на американські санкції проти Дубінського.

Нагадаємо, 11 січня Вашингтон включив до списку санкцій 7 українців та 4 інформаційні ресурси.

Хто потрапив під санкції США

Екснардеп Андрій Деркач, якого Вашингтон називає російським агентом;

нардеп зі "Слуги народу" Олександр Дубінський;

екснардеп Олександр Онищенко;

колишній прокурор Костянтин Кулик;

помічники Деркача – Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук;

експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко.

Усі обмеження наклали через втручання цих людей у виборчий процес в США.