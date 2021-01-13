У Зеленського обіцяють притягти до відповідальності причетних до втручання у вибори США
Українська влада зробить все можливе для притягнення до відповідальності винних у втручанні в президентські вибори в США. Андрій Єрмак запевнив, що партійна приналежність не матиме жодного значення.
Влада Україна обіцяє не минути увагою втручання у вибори США
Втручання українців у вибори президента Сполучених Штатів буде покаране. Про це у твіттері заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Для ясності – незалежно від партійної приналежності адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США,
– написав Єрмак.
До слова, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Володимир Зеленський не реагуватиме на американські санкції проти Дубінського.
Нагадаємо, 11 січня Вашингтон включив до списку санкцій 7 українців та 4 інформаційні ресурси.
Хто потрапив під санкції США
- Екснардеп Андрій Деркач, якого Вашингтон називає російським агентом;
- нардеп зі "Слуги народу" Олександр Дубінський;
- екснардеп Олександр Онищенко;
- колишній прокурор Костянтин Кулик;
- помічники Деркача – Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук;
- експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко.
Усі обмеження наклали через втручання цих людей у виборчий процес в США.
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