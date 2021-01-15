У команді Володимира Зеленського незадоволені переговорами міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо вакцин від COVID-19. Тому до цього процесу активно долучився Офіс Президента.

Роботою Степанова щодо закупівлі вакцини незадоволені

Компанії Pfizer і Moderna 8 місяців чекали будь-яких запитів від МОЗ. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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З AstraZeneka є інша проблема: їхнє представництво в Україні належить росіянам, це ускладнює переговори через політичну складову,

– зазначив співрозмовник.

Кого ще залучили у переговорний процес

Наразі Офіс Президента долучився до процесу перемовин. Крім того, усім українським послам також доручили вести переговори.

Зараз є надія, що з нами поділиться ЄС, як це зробила Румунія, поділившись препаратами з Молдовою,

– розповіли виданню.

Профільний заступник голови Офісу президента Юлія Соколовська підтвердила ЗМІ інформацію, що питанням постачання вакцини в Україну займаються на різних рівнях, зокрема й Офіс Президента.

За її словами, про це говорили з президентами Франції, Литви та Португалії. У перемовинах брали участь віцепрем'єрка Ольга Стефанишина та українські посольства.