У Зеленського не буде іншого виходу, крім закриття країни на новий карантин, – Овдієнко

Україна в річницю першого локдауна може знову оголосити про введення жорстких карантинних обмежень. Зокрема, це передбачатиме зупинку потягів та міського транспорту.

Журналіст Артем Овдієнко припустив, що влада буде змушена це зробити. Усе через низький темп вакцинації проти COVID-19 й нову хвилю пандемії, посилену британським штамом, яка вже накрила Україну.

Читайте також Більше не буде так, як раніше: як рік карантину змінив життя українців

Як зазначив журналіст, Володимир Зеленський переконував, що вакцинація є ефективнішою, ніж введення локдауна. Саме тому, за словами президента, треба зосередитися на щепленнях, а не на заборонах для населення.

Однак, як ми бачимо, темпи вакцинації нині в нас на межі статистичної похибки. Тому, що б там Зеленський не говорив, але, схоже, в нього просто не буде іншого виходу, окрім як незабаром закривати країну на новий карантин,

– припустив журналіст.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив , що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. Він також гарантував, що вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.

До теми Ефективність вакцини Covishield становить понад 81,3%

Повний випуск "Думки мої тихі": дивіться відео

COVID-19 в Україні: останні новини