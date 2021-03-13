У Зеленського не буде іншого виходу, крім закриття країни на новий карантин, – Овдієнко
Україна в річницю першого локдауна може знову оголосити про введення жорстких карантинних обмежень. Зокрема, це передбачатиме зупинку потягів та міського транспорту.
Джерело:24 канал
Журналіст Артем Овдієнко припустив, що влада буде змушена це зробити. Усе через низький темп вакцинації проти COVID-19 й нову хвилю пандемії, посилену британським штамом, яка вже накрила Україну.
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Як зазначив журналіст, Володимир Зеленський переконував, що вакцинація є ефективнішою, ніж введення локдауна. Саме тому, за словами президента, треба зосередитися на щепленнях, а не на заборонах для населення.
Однак, як ми бачимо, темпи вакцинації нині в нас на межі статистичної похибки. Тому, що б там Зеленський не говорив, але, схоже, в нього просто не буде іншого виходу, окрім як незабаром закривати країну на новий карантин,
– припустив журналіст.
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