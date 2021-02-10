Володимира Зеленського зовсім не бентежить те, що Дмитро Разумков наблизився до нього в рейтингах потенційних кандидатів у президенти. Глава держави ставиться до цього спокійно.

У Володимира Зеленського наразі немає часу для думок про наступні президентські вибори. Про це повідомив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

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З рейтингами часто граються

Політтехнолог зазначив, що рейтинги – це така річ, з якою дуже часто просто граються: додають одних, щоб підігріти дискусію, або прибирають інших, щоб спровокувати певне невдоволення.

Президент ставиться до цього абсолютно спокійно – як до типової боротьби заради боротьби в рамках старої політики (це ж завжди у нас було протягом багатьох років). Хто там отримав у рейтингах відсоток чи два – неважливо (і не просто для президента не важливо, а для суспільства неважливо),

– сказав він.

Михайло Подоляк наголосив, що у Володимира Зеленського немає часу думати про наступні президентські вибори. За його словами, хто думає про вибори – той не може ухвалювати принципових рішень.

Окрема позиція Разумкова щодо низки питань

Радник голови ОП додав, що окрема позиція Дмитра Разумкова щодо низки питань не є катастрофою. Адже всі, хто прийшли до влади разом з главою держави, давали суспільству обіцянки, яких повинні дотримуватися.

Політтехнолог також спростував інформацією про те, що між Банковою і Верховною Радою є напруга через окрему позицію спікера з низки питань. Він запевнив, що ОП і Радою зберігається "робоча комунікація", яка, втім, не виключає "гострих дискусій".

Зверніть увагу! Згідно з дослідженням Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року, найбільше українців довіряють спікеру парламенту Дмитру Разумкову. Його рейтинг довіри становить 32%, він обійшов президента Володимира Зеленського.

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