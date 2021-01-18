У Зеленського назвали пріоритети співпраці України з адміністрацією Байдена
Пріоритетами у відносинах Офісу Президента та адміністрації обраного президента США Джо Байдена буде повернення тимчасово окупованих територій та боротьба з корупцією. Окрім того, між 2 країнами важливо активізувати економічну співпрацю.
Пріоритетом для України також залишається військова допомога США. Про це заступник глави ОП Ігор Жовква заявив в інтерв'ю ТСН.
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У черговому оборонному бюджеті передбачені ті самі обсяги військової допомоги, і, що дуже важливо, збільшено фінансування постачання летального озброєння Україні,
– розповів політик.
Що ще сказав Жовква
- Україна прагне активніше залучити США до врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму.
- Незважаючи на складнощі, які спричинила пандемія коронавірусу, Україна має реалізовувати товарообіг.
- Дуже важливо, щоб США забезпечувало енергетичну незалежність України.
- Окрім того, можна шукати нові сфери для відносин 2 країн. Зокрема, це може бути ІТ або штучний інтелект.
- Україна готує стратегічний план – певну "дорожню карту" – співпраці зі США
- Президент Володимир Зеленський буде союзником Байдена у здійсненні антикорупційних заходів в Україні
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