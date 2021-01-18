Пріоритетами у відносинах Офісу Президента та адміністрації обраного президента США Джо Байдена буде повернення тимчасово окупованих територій та боротьба з корупцією. Окрім того, між 2 країнами важливо активізувати економічну співпрацю.

Пріоритетом для України також залишається військова допомога США. Про це заступник глави ОП Ігор Жовква заявив в інтерв'ю ТСН. Актуально Україна запросить Байдена на 30-річчя Незалежності: перші деталі У черговому оборонному бюджеті передбачені ті самі обсяги військової допомоги, і, що дуже важливо, збільшено фінансування постачання летального озброєння Україні,

– розповів політик. Що ще сказав Жовква Україна прагне активніше залучити США до врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму. Незважаючи на складнощі, які спричинила пандемія коронавірусу, Україна має реалізовувати товарообіг. Дуже важливо, щоб США забезпечувало енергетичну незалежність України. Окрім того, можна шукати нові сфери для відносин 2 країн. Зокрема, це може бути ІТ або штучний інтелект. Україна готує стратегічний план – певну "дорожню карту" – співпраці зі США Президент Володимир Зеленський буде союзником Байдена у здійсненні антикорупційних заходів в Україні