Українці назвали президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Таку думку висловили 42% людей. Проте 20% громадян вважають главу держави політиком року.

Розчарувались усіма політиками 5% українців. Натомість 17% не назвали нікого. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

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Кого ще українці вважають розчаруванням

Ще 10% вважають розчаруванням п’ятого президента Петра Порошенка,

Одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, очільника "Радикальної партії" Олега Ляшка, експрем'єра Олексія Гончарука – по 2%.

Колишнього лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука – 1%.

Зеленський – політик року

За даними опитування, 20% українців вважають Зеленського політиком року. Однак показник значно менший, ніж в кінці минулого року. У 2019 році так вважали 46% людей.

Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.