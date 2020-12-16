Зеленського назвали політиком року, але й головним розчаруванням: опитування
Українці назвали президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Таку думку висловили 42% людей. Проте 20% громадян вважають главу держави політиком року.
Розчарувались усіма політиками 5% українців. Натомість 17% не назвали нікого. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
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Кого ще українці вважають розчаруванням
- Ще 10% вважають розчаруванням п’ятого президента Петра Порошенка,
- Одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, очільника "Радикальної партії" Олега Ляшка, експрем'єра Олексія Гончарука – по 2%.
- Колишнього лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука – 1%.
Зеленський – політик року
За даними опитування, 20% українців вважають Зеленського політиком року. Однак показник значно менший, ніж в кінці минулого року. У 2019 році так вважали 46% людей.
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