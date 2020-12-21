Президента України Володимира Зеленського визнали і політиком року, і невдахою. Політологи запевнили, що така статистика їх не дивує. Президенту порадили активізуватися у 2021 році.

Падіння рейтингу Зеленського у 2020 році насамперед пов'язано з кризовими тенденціями. Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу розповів, що все через епідемією та проблеми в економічній сфері.

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"Ці тенденції можуть продовжуватися і в 2021 році, тому Зеленському треба активізуватися", – сказав Фесенко.

Я думаю, що 2021рік він присвятить тому, щоб знову продемонструвати себе і активним, і непересічним політиком, адже інакше проблеми можуть загостритися,

– запевнив політолог.

Чому Зеленський – невдаха і політик року одночасно

Фесенко запевнив, що невдахами року і політиками року зазвичай називають саме президентів.

Президенти найбільш рейтингові, але у них контраст – ті, хто підтримують його, називають політиком року, а ті, хто проти, – невдахою. Саме тому виникає парадоксальна ситуація – він і політик року, і невдаха,

– пояснив політолог.

За словами Фесенка, серед тих, хто проти Зеленського: