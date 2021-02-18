Наразі в Офісі Президента виділяють 2 пріоритетних завдання щодо Донбасу. Одним із них є проведення конкуретних виборів за закритими кордонами. Іншим – припинення мовлення російської пропаганди.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний: жителі Донбасу вже збагнули, що "руський мир" не призведе ні до чого доброго.

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Донбас отримав прекрасне щеплення. Він тепер чітко розуміє, що "руський мир" це обов'язково якась діра, неконкурентні умови, різких регресів рівня життя і абсолютна безперспективність,

– наголосив Подоляк.

Що Подоляк каже про пріоритети

За словами радника ОП, наразі важливо виконати пріоритетні завдання.

Вибори. Вони мають бути конкурентними та закритими від впливу Росії.

Російська пропаганда. Якщо Донбас позбудеться незґрабної російської пропаганди, він "швидко і чітко покаже, на чиєму він боці в ідеологічному і політичному сенсі".

"Думаю, і Крим міг би вже це показати з урахуванням тих процесів, які там відбуваються", – зауважив Подоляк.

Що зараз відбувається на Донбасі