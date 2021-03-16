У Зеленського кажуть, що Ситник може досидіти свою каденцію в НАБУ

Джерело:PavlovskyNews
Артем Ситник, найімовірніше, залишиться директором Національного антикорупційного бюро до кінця своєї каденції. Термін його повноважень спливає у квітні 2022 року.
Про те, що Ситник залишиться на посаді, розповів представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. Так він прокоментував рішення Верховної Ради передати в КСУ законопроєкт про призначення директорів НАБУ і ДБР.
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Повноваження Ситника і так закінчуються у 2022 році. Залишився лише рік. Поки ми схвалимо законопроєкт, побачимо, що відбудеться,
– заявив Веніславський.
Він пояснив, що законопроєкт про звільнення Ситника ще не схвалили у першому читанні, тому прогнозувати долю директора НАБУ поки рано.