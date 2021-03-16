Артем Ситник, найімовірніше, залишиться директором Національного антикорупційного бюро до кінця своєї каденції. Термін його повноважень спливає у квітні 2022 року.

Про те, що Ситник залишиться на посаді, розповів представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. Так він прокоментував рішення Верховної Ради передати в КСУ законопроєкт про призначення директорів НАБУ і ДБР.

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Повноваження Ситника і так закінчуються у 2022 році. Залишився лише рік. Поки ми схвалимо законопроєкт, побачимо, що відбудеться,

– заявив Веніславський.

Він пояснив, що законопроєкт про звільнення Ситника ще не схвалили у першому читанні, тому прогнозувати долю директора НАБУ поки рано.

Що відомо про звільнення Ситника

У серпні 2021 року КСУ визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

Все тому, що Президент України не має повноважень призначати директора бюро. Тобто Петро Порошенко перевищив свої повноваження, коли видав указ про призначення Ситника.

За даними суду, призначити Ситника міг лише Кабінет Міністрів.

Зверніть увагу! 16 березня парламент направив у КСУ законопроєкт щодо призначення та звільнення очільників НАБУ та ДБР. Згідно з ним, кандидатів обиратиме конкурсна комісія. Далі обирати майбутнього керівника буде президент. Він подаватиме свою кандидатуру на розгляд Верховної Ради.