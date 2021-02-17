Уряд затвердив законопроєкт, яким звільняє чинного директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Такою є реакція Володимира Зеленського на початок розслідування щодо закупівлі вакцини проти COVID-19.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму відеоблозі "Право на гідність" назвав це ідіотизмом. За його словами, провадження зареєстрували кілька днів тому і ще не встигли провести жодної слідчої дії.

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Він пояснив: "Відповідно будь-як повпливати на закупівлю вакцини у НАБУ не було жодної можливості. Навіть якби з якогось дива було таке бажання".

Люди, які вклали це сміття в голову президенту, розвели його, як дитину. Щоправда, це ніяк не виправдовує Зеленського. Кінець кінцем це рішення президента слухати Єрмака, Татарова, Степанова і Авакова, а не самому документи нарешті читати,

– сказав Шабунін.

Якими можуть бути наслідки

Влада досягне цією історією остаточної втрати довіри міжнародних партнерів. Грошей МВФ не буде, бо це порушення меморандуму, який Зеленський власноруч підписував.

Стосунків з США нормальних не буде, а значить і зближення з НАТО теж не буде. На пріоритетності антикорупції адміністрація Байдена наголосила в першій же офіційній комунікації з Україною.

З євроінтеграцією теж проблем значно побільшає. Про важливість антикорупції ЄС заявляли на всіх можливих щаблях, востаннє Європарламент у своїй резолюції.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність" на 24 каналі:

Звільнення Артема Ситника: що відомо

15 лютого Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

У ЗМІ з'явилось повідомлення, що на звільненні Ситника нібито наполягав президент Володимир Зеленський. Все через те, що НАБУ буцімто відкрило кримінальну справу через зловживання під час закупівлі вакцини проти коронавірусу.

Поки обиратимуть нового директора НАБУ, установу очолюватиме перший заступник директора глави НАБУ – Гізо Углава.