Зеленський звільнив главу Черкаської ОДА Сергія Сергієнка: хто його замінить
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука. Він був посаді голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ підписали 29 грудня. Про це повідомили на сайті президента.
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Яка причина звільнення
У повідомленні наголосили, що Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою. На посаді він пробув 4 місяці.
Хто виконуватиме обов'язки
Ще одним указом глава держави призначив тимчасового виконуючого обов'язки голови Черкаської ОДА. Ним став Віктор Гусак.
Реакція Сергійчука
На своїй фейсбук-сторінці Сергійчук прокоментував звільнення. Він зазначив: "Був призначений президентом у непростий час. Це передвиборчі перегони, які багатьом заважали ухвалювати господарські, а не політичні рішення. Це підготовка до міжнародної події Рош-га-Шану в Умані в час пандемії. В останній квартал року немає часу на довге вивчення бекграундів".
Що відомо про Сергія Сергійчука: коротко
- Наприкінці серпня Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської ОДА.
- Має 2 вищі освіти – технічну та юридичну, а також понад 25 років служби в СБУ.
- У 2019 році став заступником начальника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
- Учасник бойових дій на сході України.
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