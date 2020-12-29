Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука. Він був посаді голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ підписали 29 грудня. Про це повідомили на сайті президента.

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Яка причина звільнення

У повідомленні наголосили, що Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою. На посаді він пробув 4 місяці.

Хто виконуватиме обов'язки

Ще одним указом глава держави призначив тимчасового виконуючого обов'язки голови Черкаської ОДА. Ним став Віктор Гусак.

Зазначимо! Віктор Гусак до призначення був заступником голови Черкаської ОДА. Довгий час працював на посадах в державних структурах фінансової сфери.

Реакція Сергійчука

На своїй фейсбук-сторінці Сергійчук прокоментував звільнення. Він зазначив: "Був призначений президентом у непростий час. Це передвиборчі перегони, які багатьом заважали ухвалювати господарські, а не політичні рішення. Це підготовка до міжнародної події Рош-га-Шану в Умані в час пандемії. В останній квартал року немає часу на довге вивчення бекграундів".

Що відомо про Сергія Сергійчука: коротко