Україна – наш стратегічний партнер: Зеленський зустрівся з шейхом емірату Дубай

15 лютого 2021 , 14:03
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом і Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. На зустрічі вони обговорили поглиблення співпраці між Україною і ОАЕ.

Володимир Зеленський зупинився на розвитку інфраструктури й закликав ОАЕ інвестувати в цю галузь в Україні.

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Про що говорили Зеленський і шейх Мухаммад бін Рашид Аль Мактум

  • Окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ

Вони обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва в економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах.

  • Боротьба із наслідками пандемії

Окрема увага була приділена темі боротьби з наслідками COVID-19 та карантинними заходами на економіки країн.

  • Надійне партнерство

Мухаммад бін Рашид Аль Мактум зазначив, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, якому довіряють.

Шейх наголосив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.

Візит Зеленського до ОАЕ: головне

  • Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.
  • Окрім них, в ОАЕ перебувають голова ОП Андрій Єрмак, міністр МВС Арсен Аваков, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов та Роман Лещенко – міністр аграрної політики.
  • У межах офіційного візиту українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів. Загальна їхня сума становить щонайменше 3 мільярди доларів.
  • Окрім іншого, Україна і ОАЕ підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
  • Також Україна уклала угоду з військовими фірмами Еміратів: Укроборонпром співпрацюватиме з арабськими компаніями.