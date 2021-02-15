Україна – наш стратегічний партнер: Зеленський зустрівся з шейхом емірату Дубай
Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом і Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. На зустрічі вони обговорили поглиблення співпраці між Україною і ОАЕ.
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський зупинився на розвитку інфраструктури й закликав ОАЕ інвестувати в цю галузь в Україні.
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Про що говорили Зеленський і шейх Мухаммад бін Рашид Аль Мактум
- Окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ
Вони обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва в економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах.
- Боротьба із наслідками пандемії
Окрема увага була приділена темі боротьби з наслідками COVID-19 та карантинними заходами на економіки країн.
- Надійне партнерство
Мухаммад бін Рашид Аль Мактум зазначив, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, якому довіряють.
Шейх наголосив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.
Візит Зеленського до ОАЕ: головне
- Зеленський та його дружина Олена прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.
- Окрім них, в ОАЕ перебувають голова ОП Андрій Єрмак, міністр МВС Арсен Аваков, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов та Роман Лещенко – міністр аграрної політики.
- У межах офіційного візиту українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів. Загальна їхня сума становить щонайменше 3 мільярди доларів.
- Окрім іншого, Україна і ОАЕ підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
- Також Україна уклала угоду з військовими фірмами Еміратів: Укроборонпром співпрацюватиме з арабськими компаніями.
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