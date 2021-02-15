Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом і Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. На зустрічі вони обговорили поглиблення співпраці між Україною і ОАЕ.

Володимир Зеленський зупинився на розвитку інфраструктури й закликав ОАЕ інвестувати в цю галузь в Україні.

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Про що говорили Зеленський і шейх Мухаммад бін Рашид Аль Мактум

Окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ

Вони обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва в економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах.

Боротьба із наслідками пандемії

Окрема увага була приділена темі боротьби з наслідками COVID-19 та карантинними заходами на економіки країн.

Надійне партнерство

Мухаммад бін Рашид Аль Мактум зазначив, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, якому довіряють.

Шейх наголосив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.

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