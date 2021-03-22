Володимир Зеленський 22 березня зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Під час зустрічі обговорили важливість співпраці України та ЄБРР, інфраструктурні проєкти та питання розвитку аграрного сектору України.

У зустрічі також взяли участь міністр фінансів Сергій Марченко, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, радник керівника Офісу Глави держави Тимофій Милованов, голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

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Про що говорили під час зустрічі

Під час зустрічі Зеленський підкреслив, що Україна вважає ЄБРР одним зі стратегічних фінансових партнерів та цінує відносини з Європейським банком.

Розвиток інфраструктури в Україні

Глава держави та президент ЄБРР обговорили розвиток інфраструктури в Україні. Володимир Зеленський розповів про важливі закони, які допоможуть залучити інвестора до реалізації інфраструктурних проєктів. Мовиться, зокрема, про закони про концесію та про велику приватизацію.

Крім того, Україна планує розвивати державно-приватне партнерство у дорожній галузі. ЄБРР продовжує інвестувати у реконструкцію та будівництво українських доріг. Банк надав кредит Державному агентству автомобільних доріг на розвиток дорожньої інфраструктури.

Дуже важливо підтримувати інфраструктурні проєкти в Україні, адже якісні дороги, мости та соціальна інфраструктура важливі для кожного українця. Завдяки інфраструктурним проєктам ми створили 190 тисяч робочих місць у той час, коли через пандемію COVID-19 багато хто втрачав роботу,

– зазначив президент.

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Розвиток аграрного сектору

Зеленський зауважив, що доцільно інвестувати саме в сільське господарство. Адже Україна потребує чимало інвестицій у модернізацію інфраструктури зрошування.

Її відбудова буде потужним кроком у розвитку сільського господарства та України як гравця на міжнародному аграрному ринку,

– наголосив Володимир Зеленський.

Впровадження реформ

Президент відзвітував про впровадження чималої кількості реформ. Серед них:

відновили архітектуру антикорупційних органів,

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя,

триває реформа правоохоронних органів.

Зеленський нагадав, що 22 березня підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України". Новий орган відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами.

Президент ЄБРР привітала реформи, які втілюються у різних галузях української економіки.