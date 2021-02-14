Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в ОАЕ: що це означає для України

У неділю, 14 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав містечко передових екологічно чистих технологій "Масдар-Сіті". Там український лідер зустрівся із бізнесменами, які мають спільні проєкти в ОАЕ.

Мовиться насамперед про галузі енергетики, освіти та нових технологій.

Актуально Зеленський домовився про економічну співпрацю з ОАЕ: чого вона стосується

За словами Зеленського, Україна взяла на себе відповідальність за ці бізнеси та їхнє функціонування в Еміратах.

Зустріч з наслідним принцом Абу-Дабі, шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагаяном український лідер описав як дуже теплу та продуктивну. Наразі Україна та ОАЕ вивчають можливості для розширення та зміцнення контактів.

Зараз час великої надії й великого перезавантаження відносин між нашими країнами,

– зауважив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Головним завданням є збудувати сильну Україну. Зокрема, це має бути економічно сильна держава.

Бізнес і країна мають співпрацювати та бути підтримкою одне для одного.

Зеленський наголосив: "тільки разом можна зробити щось сучасне, подібне до цього містечка передових технологій".