Президент Володимир Зеленський зобов'язав Кабінет Міністрів невідкладно перевірити дотримання правил пожежної безпеки у соціальних установах. Глава держави підписав відповідний указ 29 січня.

Джерело: Офіс Президента

Указ "Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги" спрямований на стимулювання розвитку ринку соціальних послуг та запровадження механізму державного контролю за дотриманням стандартів функціонування.

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Які доручення Зеленський дав Кабміну

►Уряд має провести роботу з виявлення суб'єктів, що фактично надають соціальні послуги з догляду особам, які належать до вразливих груп населення, та узгодити їхню діяльність з вимогами законодавства.

►Забезпечити створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Він має передбачати внесення інформації за допомогою додатку Дія.

►Впродовж 3 місяців внести до Верховної Ради законопроєкти для удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням складності життєвих обставин та потреб особи. Також уряд повинен врахувати перехід до фінансування соцпослуг за принципом "гроші ходять за отримувачем". Крім того, слід забезпечити співфінансування таких послуг з державного та місцевого бюджетів.

Глава держави також звернувся до місцевої влади, аби визначити потреби населення у соціальних послугах.

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Чому Зеленський підписав такий закон

21 січня у Харкові трапилася пожежа у незареєстрованому будинку престарілих. Тому підписання закону зумовлене саме нещодавньою трагедією.

За словами заступниці керівника Офісу Президента Юлії Соколовської, закон про соціальні послуги діє в Україні вже рік. Але багато питань "залишаються невирішеними".

Вона пояснила, що розвиток ринку соціальних послуг, а не формування їх через комунальні установи, дасть людині змогу самостійно обирати послуги.

Зверніть увагу! За попередньою версією пожежа у Харкові виникла внаслідок необережного поводження з електрообігрівачами. Внаслідок трагедії загинуло 16 людей, ще 11 – постраждали. Більше про пожежу в будинку престарілих – читайте тут.