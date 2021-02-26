Зеленський знову відсторонив Тупицького від посади глави КСУ

Скандального очільника КСУ Олександра Тупицького відсторонили від посади ще на місяць. Він не зможе виконувати свої обов'язки щонайменше до 28 березня.

Відповідний указ 26 лютого підписав глава держави Володимир Зеленський. Документ опублікували на сайті Офісу Президента.

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Зауважимо, що вперше Зеленський відсторонив Тупицького від посади 29 грудня 2020 року – тоді мовилося про 2-місячний термін. Незабаром він закінчується, тому й потребував продовження.

Як і минулого разу, в ОП обґрунтували це рішення 154 статтею Кримінально-процесуального кодексу про відсторонення з посади особи, яку підозрюють у злочині.

У цій статті є пункт, який дозволяє президенту за клопотанням прокурорів відсторонювати осіб, призначених ним за Конституцією. У КСУ не погоджуються з такою логікою.

Сам Тупицький намагався оскаржити указ Зеленського у Верховному суді. Проте там не відкриватимуть такого провадження – пояснили, що не мають відповідних повноважень.

У чому підозрюють Тупицького

Главу КСУ підозрюють у підкупі свідка та неправдивих показах.

За даними слідства, він тиснув на свідка та підкупив того.

Мовиться про махінації з активами Зуєвського енергомеханічного заводу.

Тупицький працює дистанційно

► Попри указ президента, відсторонений суддя Тупицький продовжує виконувати свої службові обов'язки дистанційно та отримує зарплату. Про це заявили у пресслужбі КСУ.

► Співробітники Управління державної охорони не пускають суддю на його робоче місце. Цікаво, що за січень 2021 року глава КСУ, який не ходить на роботу, заробив 320 тисяч гривень.



Що варто знати про Тупицького / Інфографіка 24 каналу