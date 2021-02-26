Зеленський знову відсторонив Тупицького від посади глави КСУ
Скандального очільника КСУ Олександра Тупицького відсторонили від посади ще на місяць. Він не зможе виконувати свої обов'язки щонайменше до 28 березня.
Джерело:Офіс Президента
Відповідний указ 26 лютого підписав глава держави Володимир Зеленський. Документ опублікували на сайті Офісу Президента.
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Зауважимо, що вперше Зеленський відсторонив Тупицького від посади 29 грудня 2020 року – тоді мовилося про 2-місячний термін. Незабаром він закінчується, тому й потребував продовження.
Як і минулого разу, в ОП обґрунтували це рішення 154 статтею Кримінально-процесуального кодексу про відсторонення з посади особи, яку підозрюють у злочині.
Сам Тупицький намагався оскаржити указ Зеленського у Верховному суді. Проте там не відкриватимуть такого провадження – пояснили, що не мають відповідних повноважень.
У чому підозрюють Тупицького
- Главу КСУ підозрюють у підкупі свідка та неправдивих показах.
- За даними слідства, він тиснув на свідка та підкупив того.
- Мовиться про махінації з активами Зуєвського енергомеханічного заводу.
Тупицький працює дистанційно
► Попри указ президента, відсторонений суддя Тупицький продовжує виконувати свої службові обов'язки дистанційно та отримує зарплату. Про це заявили у пресслужбі КСУ.
► Співробітники Управління державної охорони не пускають суддю на його робоче місце. Цікаво, що за січень 2021 року глава КСУ, який не ходить на роботу, заробив 320 тисяч гривень.
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