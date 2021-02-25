Зеленський знову скликає РНБО: перші деталі
Володимир Зеленський скликає нове засідання Ради національної безпеки та оборони. Воно заплановане на п'ятницю, 26 лютого о 17:30.
Джерело:Телеграм Офісу Президента
Засідання відбудеться в Офісі Президента.
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Організацією зустрічі займається секретар РНБО Олексій Данілов.
Метою засідання РНБО є "ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки".
Зеленський нещодавно вже зустрічався з Даніловим. Вони обговорили подальші кроки відомства. Окрім того, мовилося про збільшення штатної чисельності Апарату РНБО.
Данілов анонсував нові санкції проти недоброчесних політиків з мільярдними статками. Політик наголосив, що має на меті повернути Україні все, що вкрали з 1991 року.
Якщо хтось вважає, що відкрив десь офшори, і через них може красти. Ну, у сучасному світі – це омана,
– зауважив секретар РНБО.
Останні рішення РНБО: що відомо
- 2 лютого РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака – соратника Віктора Медведчука. Того ж дня заблокували телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна".
- 19 лютого РНБО також ввела санкції проти самого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Окрім того, під санкції потрапили ще декілька російських громадян. Їх усіх звинувачують у фінансуванні тероризму.
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