Володимир Зеленський скликає нове засідання Ради національної безпеки та оборони. Воно заплановане на п'ятницю, 26 лютого о 17:30.

Засідання відбудеться в Офісі Президента.

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Організацією зустрічі займається секретар РНБО Олексій Данілов.

Метою засідання РНБО є "ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки".

Зеленський нещодавно вже зустрічався з Даніловим. Вони обговорили подальші кроки відомства. Окрім того, мовилося про збільшення штатної чисельності Апарату РНБО.

Данілов анонсував нові санкції проти недоброчесних політиків з мільярдними статками. Політик наголосив, що має на меті повернути Україні все, що вкрали з 1991 року.

Якщо хтось вважає, що відкрив десь офшори, і через них може красти. Ну, у сучасному світі – це омана,

– зауважив секретар РНБО.

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