Гордон заявив, що Зеленський знав про інтерв'ю з Гіркіним та Поклонською: в ОП спростували
Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Володимир Зеленський знав про його наміри взяти інтерв'ю в Ігоря Гіркіна та Наталії Поклонської. Водночас в Офісі Президента це заперечили.
Зеленський знав усі деталі. Про це Гордон заявив в інтерв'ю "Громадському".
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Верше про це кажу: президент усе це знав за півтора місяця до реалізації. Він був посвячений у деталі операції,
– наголосив Гордон.
- Гіркін – колишній ватажок проросійських бойовиків.
- Поклонська – експрокурорка окупованого Криму.
Що кажуть в Офісі Президента
Речниця президента Юлія Мендель розповіла, що Зеленський здивувався, коли почув про ці інтерв'ю Гордона.
"Для Володимира Зеленського було таким самим здивуванням дізнатися про вказані вами інтерв’ю, як і для всієї української громадськості. Визначати, чи є в діяльності журналістів елементи порушення Конституції, мають правоохоронні органи", зауважила Мендель.
Що було раніше
- Гордон заявив, що записав свої скандальні інтерв'ю у "співдружності" з українськими спецслужбами.
- У Службі безпеки України заявили, що не причетні до інтерв'ю Гордона з Гіркіним.
- Водночас Офіс генпрокурора назвав розмову журналіста з ексватажком російських бойовиків "цінною інформацією".
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