Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Володимир Зеленський знав про його наміри взяти інтерв'ю в Ігоря Гіркіна та Наталії Поклонської. Водночас в Офісі Президента це заперечили.

Зеленський знав усі деталі. Про це Гордон заявив в інтерв'ю "Громадському".

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Верше про це кажу: президент усе це знав за півтора місяця до реалізації. Він був посвячений у деталі операції,

– наголосив Гордон.

Гіркін – колишній ватажок проросійських бойовиків.

Поклонська – експрокурорка окупованого Криму.

Що кажуть в Офісі Президента

Речниця президента Юлія Мендель розповіла, що Зеленський здивувався, коли почув про ці інтерв'ю Гордона.

"Для Володимира Зеленського було таким самим здивуванням дізнатися про вказані вами інтерв’ю, як і для всієї української громадськості. Визначати, чи є в діяльності журналістів елементи порушення Конституції, мають правоохоронні органи", зауважила Мендель.

Що було раніше

Гордон заявив, що записав свої скандальні інтерв'ю у "співдружності" з українськими спецслужбами.

У Службі безпеки України заявили, що не причетні до інтерв'ю Гордона з Гіркіним.