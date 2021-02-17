Зеленський змінив склад РНБО: туди увійшла Юлія Лапутіна

17 лютого 2021 , 16:56
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський 17 лютого змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Президент ввів до складу РНБО Юлію Лапутіну – міністерку у справах ветеранів.

Указ Зеленського набув чинності 17 лютого.

Актуально Стратегія нацбезпеки України: в РНБО розповіли, коли завершать її розробку

Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну – міністерку у справах ветеранів України,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Юлію Лапутіну

  • Юлія Лапутіна – міністерка у справах ветеранів України.
  • Раніше обіймала посаду у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
  • Свою кар'єру Лапутіна розпочала у СБУ.
  • Згодом працювала в антитерористичному підрозділі СБУ "Альфа".
  • У 2014 році Лапутіна приїхала на Донбас. Разом з активістами вона неодноразово прибувала до Краматорська для оцінки ситуації та рекогностування.
  • Саме Лапутіна опублікувала кадри зі щойно звільнених з окупації Слов'янська та Краматорська. Згодом вони увійшли до фільму "4 роки АТО – 26 років на службі Народу України".
Зверніть увагу! Юлія Лапутіна стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.