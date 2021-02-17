Зеленський змінив склад РНБО: туди увійшла Юлія Лапутіна
Володимир Зеленський 17 лютого змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Президент ввів до складу РНБО Юлію Лапутіну – міністерку у справах ветеранів.
Джерело:Офіс Президента
Указ Зеленського набув чинності 17 лютого.
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Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну – міністерку у справах ветеранів України,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про Юлію Лапутіну
- Юлія Лапутіна – міністерка у справах ветеранів України.
- Раніше обіймала посаду у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
- Свою кар'єру Лапутіна розпочала у СБУ.
- Згодом працювала в антитерористичному підрозділі СБУ "Альфа".
- У 2014 році Лапутіна приїхала на Донбас. Разом з активістами вона неодноразово прибувала до Краматорська для оцінки ситуації та рекогностування.
- Саме Лапутіна опублікувала кадри зі щойно звільнених з окупації Слов'янська та Краматорська. Згодом вони увійшли до фільму "4 роки АТО – 26 років на службі Народу України".
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