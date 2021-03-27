"Вийди отсюда, розбійник": як Зеленський зі скандалами змінює свою команду

Володимир Зеленський зі скандалом на всю країну звільняв застарілих корумпованих чиновників. Також з посад йшли і посадовці вищого рангу.

Першим з команди Зеленського відійшов секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк. Згодом розсварився з президентом голова його Офісу та близький друг – Андрій Богдан. Неабияк здивувала й раптова відставка генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Не забув Зеленський і про генеральне прибирання в лавах "Слуги народу". З легкої руки президента – чи за скандали, чи за критику його дій – виключили вже кілька народних депутатів.

"Ми поступово очищуємо команду від "засланих козачків" і випадкових людей. І ми готові рухатися далі" – заявив очільник держави.

секретаря Бориспільської міськради Ярослава

Зеленський цінує командність та зручність людини, – Саакян

У липні 2019 року Володимир Зеленський у Борисполі змусивГодунка покинути офіційну зустріч. Президент знайшов інформацію про судимість посадовця та закричав до нього: "Вийди отсюда, розбійник!" .

Політолог Олег Саакян відзначив, ще з часів "95 кварталу" Володимир Зеленський цінує командність та зручність людини. І попри кадровий голод, про який він неодноразово заявляв, до звільнення насправді доходить вкрай рідко.

Можна сказати, що Зеленський, найімовірніше, з тих, хто тримається за команду до останнього, і не готовий йти на конфлікт. Якщо взяти найяскравіші звільнення, можна зрозуміти, що це були окремі кейси,

– пояснив Олег Саакян.

Водночас політолог Володимир Фесенко пригадав, позбуватися незручних або токсичних персонажів – звички всіх українських президентів. Ба більше, в кадрових питаннях Зеленський не є послідовним та не керується рейтингом.

Адже важко пояснити тримання в найближчому оточенні скандальних персонажів, на кшталт Татарова.

Що відомо про справу Олега Татарова? • Заступника глави Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії. Мовиться про завдання збитків держави на 81 мільйон гривень. • Заступника глави Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії. Мовиться про завдання збитків держави на 81 мільйон гривень. • 22 грудня 2020 року Офіс генпрокурора забрав справу Татарова з Національного антикорупційного бюро та передав до Служби безпеки України. Через це підозрюваному не змогли обрати запобіжний захід.



• ​Сам Татаров хоче оскаржити підозру. Однак 5 березня 2021 року Шевченківський суд Києва ухвалив рішення не на його користь.

"Я б не казав, що це чистки. Команда, яка виграє вибори, потім проходить тестування на можливість спільної роботи та керування країною. Тож виникають конфлікти, а також заміни окремих представників цієї команди", – зазначив Володимир Фесенко.

За словами Олега Саакяна, Зеленський не послуговується рейтингом в прийнятті кадрових рішень. Наприклад, ситуація з Богданом, найімовірніше, продиктована не електоральним полем, а командним. Натомість звільнення Руслана Рябошапки електорально пішло в мінус.



Андрій Богдан, Руслан Рябошапка / Колаж 24 каналу

Рябошапка пов'язує своє звільнення зі справою "Приватбанку"

На думку одного з колишніх однодумців президента, ексгенпрокурора Руслана Рябошапки, Володимир Зеленський будь-яке кадрове рішення розглядає як можливий піар. Також має значення і особисте ставлення до певного політика.

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Натомість своє звільнення Рябошапка пов'язує з розслідуванням справи "Приватбанку". Адже Офіс генерального прокурора тоді був для Ігоря Коломойського, як кістка в горлі.

Кожен його вчинок продиктований інтересами за свій рейтинг, оскільки він прийшов з кар'єри, де дуже важливим є визнання. Тому зараз він продовжує шукати цього і на посаді президента,

– наголосив Руслан Рябошапка.

Так чи інакше, позбуватися токсичних персонажів зі свого оточення є не лише турботою про власний рейтинг, а і про рівень довіри суспільства до державних інституцій.

Але, на думку експертів, хоч Зеленський й цінує людей з близького оточення, питання звільнення певних високопосадовців може постати будь-якої миті.