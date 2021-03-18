Президент України Володимир Зеленський збиратиме засідання Ради національної безпеки та оборони. Однак сенсаційних рішень може і не бути.

Про те, що чергове засідання відбудеться завтра, 19 березня, виданню повідомили джерела в Офісі Президента. Розпочатись воно має о 17:00.

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Водночас журналістам заявили, що за результатом засідання "гучних рішень" не очікується.

Підсумки останнього засідання

Рада національної безпеки і оборони під час чергового засідання, 11 березня, доручила СБУ перевірити всіх народних депутатів , які у 2010 році голосували за Харківські угоди.

Також РНБО затвердив рішення про необхідність націоналізувати підприємство "Мотор-Січ". Люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

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