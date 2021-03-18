Зеленський збирає засідання РНБО на 19 березня, – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський збиратиме засідання Ради національної безпеки та оборони. Однак сенсаційних рішень може і не бути.
Джерело:"РБК-Україна"
Про те, що чергове засідання відбудеться завтра, 19 березня, виданню повідомили джерела в Офісі Президента. Розпочатись воно має о 17:00.
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Водночас журналістам заявили, що за результатом засідання "гучних рішень" не очікується.
Підсумки останнього засідання
Рада національної безпеки і оборони під час чергового засідання, 11 березня, доручила СБУ перевірити всіх народних депутатів, які у 2010 році голосували за Харківські угоди.
Також РНБО затвердив рішення про необхідність націоналізувати підприємство "Мотор-Січ". Люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.
Інші резонансні рішення РНБО
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака та його телеканалів NewsOne, 112 та ZIK.
- 19 лютого під час засідання РНБО вирішили накласти санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Серед них – проросійський політик Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
- 26 лютого Зеленський провів закрите засідання РНБО. Там мовилося про ситуацію на окупованих територіях, подвійне громадянство та державну зраду.
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