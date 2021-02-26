Зеленський збільшив склад РНБО та оновив його структуру

Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав закон щодо Апарату Ради нацбезпеки та оборони. Документ передбачає збільшення штату відомства та оновлення його структури.

Що передбачає указ президента

Зеленський розширив штаб РНБО до 237 штатних працівників. Тепер там працюватимуть на 47 осіб більше.

До теми Зеленський обговорив з Даніловим план роботи РНБО на найближчий час

Згідно з документом, секретарю РНБО доручили забезпечити приведення штатного розпису у відповідність з указом.

Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані нові служби:

з питань запобігання корупції;

з питань інформаційних технологій.

Що відомо про останню діяльність РНБО