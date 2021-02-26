Зеленський збільшив склад РНБО та оновив його структуру
Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав закон щодо Апарату Ради нацбезпеки та оборони. Документ передбачає збільшення штату відомства та оновлення його структури.
Джерело:Офіс Президента
Що передбачає указ президента
Зеленський розширив штаб РНБО до 237 штатних працівників. Тепер там працюватимуть на 47 осіб більше.
До теми Зеленський обговорив з Даніловим план роботи РНБО на найближчий час
Згідно з документом, секретарю РНБО доручили забезпечити приведення штатного розпису у відповідність з указом.
Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані нові служби:
- з питань запобігання корупції;
- з питань інформаційних технологій.
Що відомо про останню діяльність РНБО
- 2 лютого РНБО ввело санкції проти проросійського Тараса Козака та його телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна".
- 19 лютого санкції запровадили проти кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та інших.
- 22 лютого Зеленський провів зустріч із секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Під час неї чиновники обговорювали збільшення Апарату відомства.
- На 26 лютого запланували нове засідання РНБО. За даними ЗМІ, цього разу санкції можуть торкнутися Дмитра Фірташа, компанії якого належить проросійський телеканал "Інтер".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter