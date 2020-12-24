Влада атакує антикорупційну систему України нехтуючи усіма законними нормами. Відповідальність за зухвалий напад несе безпосередньо президент. Саме Володимир Зеленський зберігає посаду для підозрюваного в корупційному злочині Олега Татарова.

Президент не відстороняє Татарова від посади для того, щоб йому було зручніше захищатися. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст та головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

До теми Татарову не змогли обрати запобіжний захід через передачу справи СБУ

Він сказав, що саме Зеленський вчинив тиск на Генеральну прокуратуру для того, щоб вона ухвалила рішення на захист Татарова. Він робить все, щоб дозволити заступнику голови Офісу президента уникнути кримінальну відповідальність, вважає журналіст.

Зеленський показує свою зацікавленість тим, що зберігає його на посаді. Він не зробив нічого, щоб відсторонити Татарова. Якби президент дійсно хотів забезпечити процесуальну незалежність НАБУ і САП, то він мав втрутитись у цю ситуацію,

– зауважив Бутусов.

Журналіст додав, що президент мав сам показати приклад нетерпимості до корупції й, зрештою, відсторонити або звільнити заступника свого офісу.

Проте він цього не зробив, а Татаров продовжує працювати як куратор усіх правоохоронних органів країни, додав Юрій Бутусов. Водночас він сказав, що Зеленський сам дав Татарову повноваження контролювати правоохоронну систему.

Запобіжний захід Татарову

Головний редактор "Цензор.НЕТ" нагадав, що експерт Костянтин Дубонос, якому Татаров давав хабар, отримав від Вищого антикорупційного суду запобіжний захід і мав бути запроторений за грати. Так само і Татаров отримав би запобіжний захід і він знає про це, зауважив Бутусов.

Саме тому він у будь-яку ціну хоче збити це рішення, а Зеленський його підтримує. Якби він його відсторонив від посади або звільнив – цієї ситуації взагалі не було б,

– вважає журналіст.

Для чого Зеленському Татаров

За словами Юрія Бутусова, Олег Татаров – це представник проросійської групи впливу в оточенні Володимира Зеленського. Він був одним із ватажків антимайдану часів Януковича, сказав експерт.

"Для Зеленського Татаров – це "рішала", який є гарантом стосунків з олігархами та з Росією. Це абсолютно проросійський вектор в оточенні президента", – додав Бутусов.

Зверніть увагу! Суд не зміг обрати запобіжний захід підозрюваному у причетності до розкрадання майна Нацгвардії заступнику голови ОПУ Олегу Татарову. Усе через передачу справи з НАБУ в СБУ, яка відбулася в останній момент – проти ночі на 23 грудня. Більше про справу Татарова – читайте тут.

Свідчення Микитася

Журналіст додав, що колишній очільник "Укрбуду" Максим Микитась детально розповів про справу щодо заступника ОП, зокрема про те, за що відповідав Татаров та до чого він причетний.

Після таких свідчень президент продовжує утримувати відповідну людину на посаді – це абсолютне прикриття корупції з боку Зеленського,

– наголосив Бутусов.

"Микитась дав показання, що компанія "Укрбуд" та він особисто причетні до хабара екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову. Співробітник компанії вирішив сфальшувати справу і дати хабара експерту МВС для того, щоб було занижено розмір шкоди, яку понесла держава", – сказав журналіст.

У матеріал справи мовиться про те, що для цього зробив Татаров: саме він зв'язався з експертами МВС та організував заниження результатів експертизи щодо заподіяння шкоди держави, додав Юрій Бутусов.

Справа Нацгвардії: коротко