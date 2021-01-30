Зеленський заявив, що "трохи злий" на Трампа: відео

Український президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу. Політик, зокрема, заявив, що "трохи злий" на 45 президента США Дональда Трампа.

Джерело: програма Axios на телеканалі HBO

Це – лише уривок з інтерв'ю. Його повне відео планують опублікувати у неділю, 31 січня.

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"Мені здається, ви злий на президента Дональда Трампа. Можливо, трохи?", – запитав американський журналіст.

Трохи,

– відповів український президент та засміявся.

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