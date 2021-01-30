Зеленський заявив, що "трохи злий" на Трампа: відео

30 січня 2021 , 12:33
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Український президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу. Політик, зокрема, заявив, що "трохи злий" на 45 президента США Дональда Трампа.

Джерело: програма Axios на телеканалі HBO

Це – лише уривок з інтерв'ю. Його повне відео планують опублікувати у неділю, 31 січня.

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"Мені здається, ви злий на президента Дональда Трампа. Можливо, трохи?", – запитав американський журналіст.

Трохи,
– відповів український президент та засміявся.

Скандальна розмова між Трампом та Зеленським: основне

  • У вересні 2019 року The Washington Post повідомило, що представник розвідки США поскаржився на Трампа. Мовляв, той у розмові з президентом України нібито шантажував українського колегу.
  • А саме – вимагав поновити розслідування корупційних схем у справі газової компанії Burisma, пов'язаної з сином Байдена, прямого конкурента Трампа на виборах. Мовляв, якщо Україна відмовиться, військової допомоги від США не буде.
  • Згодом Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між главами держав. Палата представників оголосила Трампу імпічмент. Натомість Сенат його повністю виправдав.