Зеленський заявив, що "трохи злий" на Трампа: відео
Український президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу. Політик, зокрема, заявив, що "трохи злий" на 45 президента США Дональда Трампа.
Джерело: програма Axios на телеканалі HBO
Це – лише уривок з інтерв'ю. Його повне відео планують опублікувати у неділю, 31 січня.
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"Мені здається, ви злий на президента Дональда Трампа. Можливо, трохи?", – запитав американський журналіст.
Трохи,
– відповів український президент та засміявся.
Скандальна розмова між Трампом та Зеленським: основне
- У вересні 2019 року The Washington Post повідомило, що представник розвідки США поскаржився на Трампа. Мовляв, той у розмові з президентом України нібито шантажував українського колегу.
- А саме – вимагав поновити розслідування корупційних схем у справі газової компанії Burisma, пов'язаної з сином Байдена, прямого конкурента Трампа на виборах. Мовляв, якщо Україна відмовиться, військової допомоги від США не буде.
- Згодом Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між главами держав. Палата представників оголосила Трампу імпічмент. Натомість Сенат його повністю виправдав.
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