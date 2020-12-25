Володимир Зеленський обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком відкриття справи проти його заступника Олега Татрова. Однак президент не може робити жодних висновків щодо можливої корпуційної діяльності Татарова.

У кримінальній справі мовиться про 2017 рік. Тоді Зеленський ще не був президентом, а Татаров не працював в Офісі Президента. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази "за часів Зеленського знову корупція" – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не імідж,

– наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що коли з'явилася новина про Татарова, він відразу викликав до себе Єрмака. Під час зустрічі мовилося про те, що якщо справа пов'язана з роботою в Офісі Президента, Татаров має негайно піти з посади.

Зеленський наголосив, що Татарова усунули від справ НАБУ та прокуратури. Усі повноваження наразі передали заступнику генпрокурорки Андрію Смирнову. Це спричинило конфлікт інтересів.

"Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен", – заявив Зеленський.

Що ще сказав президент

Усі люди з його команди, яких запідозрять у корупції, будуть негайно звільнені.