Ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен, – Зеленський
Володимир Зеленський обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком відкриття справи проти його заступника Олега Татрова. Однак президент не може робити жодних висновків щодо можливої корпуційної діяльності Татарова.
У кримінальній справі мовиться про 2017 рік. Тоді Зеленський ще не був президентом, а Татаров не працював в Офісі Президента. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".
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Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази "за часів Зеленського знову корупція" – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не імідж,
– наголосив Зеленський.
Президент також зауважив, що коли з'явилася новина про Татарова, він відразу викликав до себе Єрмака. Під час зустрічі мовилося про те, що якщо справа пов'язана з роботою в Офісі Президента, Татаров має негайно піти з посади.
Зеленський наголосив, що Татарова усунули від справ НАБУ та прокуратури. Усі повноваження наразі передали заступнику генпрокурорки Андрію Смирнову. Це спричинило конфлікт інтересів.
"Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен", – заявив Зеленський.
Що ще сказав президент
- Усі люди з його команди, яких запідозрять у корупції, будуть негайно звільнені.
- Прикладів корупції в Офісі Президента Зеленський наразі не бачив. Зокрема, "в армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували".
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