Вакцинація від коронавірусу в Україні стане випробуванням для глави МОЗ Максима Степанова. Окрім того, він має навчитися активніше співпрацювати з прем'єром Денисом Шмигалем.

Вони мають стати повноцінною командою. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Український лідер наголосив: йому важко оцінювати діяльність Степанова, але він – точно найсильніший з усіх міністрів, які обіймали цю посаду.

Однак вакцинація стане для глави МОЗ серйозним випробуванням. Це обумовлено тим, що Україна не належить до країн, які отримають вакцину вже найближчим часом.

І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, оцінити результат діяльності Степанова можна буде вже у лютому – березні 2021 року.

Зеленський зізнався, що поставив перед Степановим завдання: Україна має отримати вакцину вже у січні, максимум – у лютому.

"Коронавірус – це війна. А на війні солдат в атаку веде за собою командир. Якщо він не веде, а першим в атаку біжить солдат, треба міняти командира. Якщо командира вбили, треба, щоб з'явився інший. Тут те саме. Я вважаю, що вірус психологічно вбивав міністрів", – зауважив президент.

Зверніть увагу! Степанов обіймає посаду глави МОЗ з березня 2020 року. Детальніше про його діяльність читайте тут.