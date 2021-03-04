Президент Володимир Зеленський підписав указ № 89/2021. Мовиться про затвердження Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові.

Відповідний указ президент підписав 4 березня. Чинності він набирає у той же день.

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Що передбачає указ

Згідно з документом, Конгрес є консультативно-дорадчим органом.

Основні завдання Конгресу:

сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування;

налагодження ефективної взаємодії державних органів;

моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються у державі на регіональному та місцевому рівнях.

вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди та запровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

Конгрес братиме участь у виробленні державної регіональної політики. Крім того, він має вивчати та узагальнювати міжнародний досвід у сфері територіального розвитку з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування.

До речі, орган також буде організовувати роботу щодо формування складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Структура Конгресу

Конгрес складається з голови, президії, Палати регіонів і Палати місцевих влад. Головою Конгресу є Президент України. Він здійснює загальне керівництво його діяльністю, визначає порядок роботи та головує на засіданнях.

До складу Конгресу за посадою входять також керівники Верховної Ради та Кабінету Міністрів, керівництво Офісу Президента, секретар РНБО, міністри, представники обласних і районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи тощо.

Зауважимо, Конгрес збирається на засідання у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конгресу.