Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України: основні положення

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський 25 березня затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Своїм указом глава держави увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони.
Указ президента №121/2021 опублікували на сторінці офіційного представництва глави держави. Згідно з затвердженим документом, військова безпека – це всеосяжна або комплексна оборона.
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Мета ухваленої Стратегії – підготовлена і забезпечена оборона України, яка гарантуватиме безпеку, суверенітет та територіальну цілісність. Також перераховані заходи мають сприяти інтеграції України в євроатлантичний простір та набуттю членства у НАТО.
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Отож, згідно з документом, Україна має брати активну участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.Всеосяжна оборона України також відповідає закріпленому Статутом ООН суверенному невід'ємному праву кожної держави на самооборону від агресії.
Зазначимо, що Стратегія – це документ довгострокового планування. На його основі можуть розробити Стратегічний оборонний бюлетень та план оборони України. На це Кабмін має 3 місяці, після чого бюлетень винесуть на розгляд РНБО,