Президент Володимир Зеленський 25 березня затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Своїм указом глава держави увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони.

Указ президента №121/2021 опублікували на сторінці офіційного представництва глави держави. Згідно з затвердженим документом, військова безпека – це всеосяжна або комплексна оборона.

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Основний зміст комплексу заходів оборони:

превентивні дії і стійкий опір агресору на суші, на морі і в повітряному просторі України,

протидія в кіберпросторі та нав'язуванні своєї волі в інформаційному просторі;

використання для відсічі агресії всього потенціалу держави і суспільства (військового, політичного, економічного, міжнародно-правового (дипломатичного), духовного, культурного та іншого);

застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором, зокрема асиметричних та інших дій для оборони України, з дотриманням принципів і норм міжнародного права.

Виконання Стратегії має сприяти євроатлантичній інтеграції

Мета ухваленої Стратегії – підготовлена і забезпечена оборона України, яка гарантуватиме безпеку, суверенітет та територіальну цілісність. Також перераховані заходи мають сприяти інтеграції України в євроатлантичний простір та набуттю членства у НАТО.

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Отож, згідно з документом, Україна має брати активну участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Всеосяжна оборона України також відповідає закріпленому Статутом ООН суверенному невід'ємному праву кожної держави на самооборону від агресії.

Стратегія – документ довгострокового планування

Зазначимо, що Стратегія – це документ довгострокового планування. На його основі можуть розробити Стратегічний оборонний бюлетень та план оборони України. На це Кабмін має 3 місяці, після чого бюлетень винесуть на розгляд РНБО,