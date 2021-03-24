Зеленський затвердив стратегію деокупації Криму

У середу, 24 березня, Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Своїм указом президент увів у дію рішення РНБО від 11 березня.
В Офісі Президента розповіли, що стратегія визначає низку заходів, спрямованих на відновлення суверенітету України.
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Документ є закликом до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі,
– мовиться у повідомленні.
У документі мовиться про такі сфери:
- дипломатичну;
- військову;
- економічну;
- інформаційну;
- гуманітарну.
Деталі про стратегію
Зверніть увагу!
- Стратегія визначає пріоритети для країни щодо захисту прав людей, які порушила тимчасова окупація Криму.
- Документ є чітким сигналом для світу, що дії України щодо відновлення територіальної цілісності є послідовними.
- Ключовим інструментом української боротьби є Кримська платформа.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що "
це перший фундаментальний документ
з часів окупації Кримського півострову Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму".