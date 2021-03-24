У середу, 24 березня, Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Своїм указом президент увів у дію рішення РНБО від 11 березня.

В Офісі Президента розповіли, що стратегія визначає низку заходів, спрямованих на відновлення суверенітету України.

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Документ є закликом до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі,

– мовиться у повідомленні.

У документі мовиться про такі сфери:

дипломатичну;

військову;

економічну;

інформаційну;

гуманітарну.

Деталі про стратегію

Стратегія визначає пріоритети для країни щодо захисту прав людей, які порушила тимчасова окупація Криму.

Документ є чітким сигналом для світу, що дії України щодо відновлення територіальної цілісності є послідовними.

Ключовим інструментом української боротьби є Кримська платформа.

Зверніть увагу! Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що " це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострову Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму".