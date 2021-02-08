Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну: що це означає

Джерело:Пресслужба Президента України
Володимир Зеленський затвердив допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році. Військові братимуть участь у багатонаціональних навчаннях.
Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року. Тепер його підписав і президент.
Читайте також Перший етап реформування ЗСУ наблизив їх до взаємосумісності з НАТО, – Таран
Загалом у планах проведення 8 багатонаціональних навчань в Україні. До участі у них планують залучити приблизно 21 тисячі українських військових та приблизно 11 тисяч іноземних учасників.
Радимо ознайомитися Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів H225: дата
Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях за межами України, зокрема за участю країн НАТО і Грузії.Зверніть увагу! Раніше за дорученням Зеленського почали інспекцію підрозділів Збройних сил України, що беруть участь в Операції об'єднаних сил. Відповідне розпорядження затвердили 1 лютого.