Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну: що це означає

Володимир Зеленський затвердив допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році. Військові братимуть участь у багатонаціональних навчаннях.

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року. Тепер його підписав і президент.

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Що відомо про цей закон

Глава держави у грудні 2020 року підписав указ про план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України в Україні та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2021 рік.

та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2021 рік. Крім того, у документі йшлося і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році. Мета – участь у багатонаціональних навчаннях.

Які саме навчання планують проводити

Загалом у планах проведення 8 багатонаціональних навчань в Україні. До участі у них планують залучити приблизно 21 тисячі українських військових та приблизно 11 тисяч іноземних учасників.

багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів збройних сил;

українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2021";

українсько-британські навчання "Козак Мейс – 2021";

українсько-американські навчання "Сі Бриз – 2021";

українсько-румунські навчання "Ріверайн – 2021";

українсько-британські навчання "Воріер Вотчер – 2021";

українсько-польські навчаньня"Три Мечі – 2021" та "Сільвер Сейбер – 2021".

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Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях за межами України, зокрема за участю країн НАТО і Грузії.