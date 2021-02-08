Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну: що це означає
Володимир Зеленський затвердив допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році. Військові братимуть участь у багатонаціональних навчаннях.
Джерело:Пресслужба Президента України
Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року. Тепер його підписав і президент.
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Що відомо про цей закон
- Глава держави у грудні 2020 року підписав указ про план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України в Україні та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2021 рік.
- Крім того, у документі йшлося і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році. Мета – участь у багатонаціональних навчаннях.
Які саме навчання планують проводити
Загалом у планах проведення 8 багатонаціональних навчань в Україні. До участі у них планують залучити приблизно 21 тисячі українських військових та приблизно 11 тисяч іноземних учасників.
- багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів збройних сил;
- українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2021";
- українсько-британські навчання "Козак Мейс – 2021";
- українсько-американські навчання "Сі Бриз – 2021";
- українсько-румунські навчання "Ріверайн – 2021";
- українсько-британські навчання "Воріер Вотчер – 2021";
- українсько-польські навчаньня"Три Мечі – 2021" та "Сільвер Сейбер – 2021".
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Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях за межами України, зокрема за участю країн НАТО і Грузії.
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