Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

Володимир Зеленський у середу, 24 березня, затвердив Національну стратегію у сфері прав людини. Її метою є об'єднати суспільство у питаннях цінностей прав і свобод людини.
У документі мовиться, що пріоритетом є розв'язання основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини. Це необхідно зробити в умовах нових викликів, які постали перед суспільством.
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Стратегія реалізується відразу 27 напрямами:
- запобігання катуванню та жорстокому поводженню з людьми;
- забезпечення права на справедливий суд;
- забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань;
- запобігання та протидія дискримінації;
- забезпечення права на справедливий суд;
- протидія домашньому насильству;
- забезпечення прав корінних народів і національних меншин;
- забезпечення прав дитини;
- забезпечення екологічних прав, прав ветеранів війни, зокрема, які брали участь у стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях;
- подолання негативних наслідків конфлікту, які спричинила збройна агресія Росії;
- забезпечення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їхніх сімей.
Що передбачає стратегія
- Стратегія має запровадити системний підхід до забезпечення прав та свобод людей.
- Нарешті необхідно узгодити дії органів державної влади та місцевого самоврядування, а також громадянського суспільства і бізнесу.
- Це допоможе забезпечити механізм реалізації та захисту прав і свобод людини.
- Окрім того, стратегія має сприяти прогресу у виконанні міжнародних договорів України. Серед них – Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.