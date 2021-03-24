Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський у середу, 24 березня, затвердив Національну стратегію у сфері прав людини. Її метою є об'єднати суспільство у питаннях цінностей прав і свобод людини.

У документі мовиться, що пріоритетом є розв'язання основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини. Це необхідно зробити в умовах нових викликів, які постали перед суспільством.

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Стратегія реалізується відразу 27 напрямами:

  • запобігання катуванню та жорстокому поводженню з людьми;
  • забезпечення права на справедливий суд;
  • забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань;
  • запобігання та протидія дискримінації;
  • забезпечення права на справедливий суд;
  • протидія домашньому насильству;
  • забезпечення прав корінних народів і національних меншин;
  • забезпечення прав дитини;
  • забезпечення екологічних прав, прав ветеранів війни, зокрема, які брали участь у стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях;
  • подолання негативних наслідків конфлікту, які спричинила збройна агресія Росії;
  • забезпечення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їхніх сімей.

Що передбачає стратегія

  • Стратегія має запровадити системний підхід до забезпечення прав та свобод людей.
  • Нарешті необхідно узгодити дії органів державної влади та місцевого самоврядування, а також громадянського суспільства і бізнесу.
  • Це допоможе забезпечити механізм реалізації та захисту прав і свобод людини.
  • Окрім того, стратегія має сприяти прогресу у виконанні міжнародних договорів України. Серед них – Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.