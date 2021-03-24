Володимир Зеленський у середу, 24 березня, затвердив Національну стратегію у сфері прав людини. Її метою є об'єднати суспільство у питаннях цінностей прав і свобод людини.

У документі мовиться, що пріоритетом є розв'язання основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини. Це необхідно зробити в умовах нових викликів, які постали перед суспільством. Зауважте Зеленський затвердив стратегію деокупації Криму: найважливіше з документа Стратегія реалізується відразу 27 напрямами: запобігання катуванню та жорстокому поводженню з людьми;

забезпечення права на справедливий суд;

забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань;

запобігання та протидія дискримінації;

забезпечення права на справедливий суд;

протидія домашньому насильству;

забезпечення прав корінних народів і національних меншин;

забезпечення прав дитини;

забезпечення екологічних прав, прав ветеранів війни, зокрема, які брали участь у стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях;

подолання негативних наслідків конфлікту, які спричинила збройна агресія Росії;

забезпечення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їхніх сімей. Що передбачає стратегія Стратегія має запровадити системний підхід до забезпечення прав та свобод людей.

Нарешті необхідно узгодити дії органів державної влади та місцевого самоврядування, а також громадянського суспільства і бізнесу.

Це допоможе забезпечити механізм реалізації та захисту прав і свобод людини.

Окрім того, стратегія має сприяти прогресу у виконанні міжнародних договорів України. Серед них – Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.