Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про "суд у смартфоні"

15 березня 2021 , 14:29
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про "суд у смартфоні". Документ дозволить запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.

У випадку ухвалення законопроєкту правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим.

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Президент зареєстрував проєкт закону про "суд у смартфоні"

Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань,
– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що законопроєкт також полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, а також допоможе підвищити ефективність їхньої роботи. Тому президент подав проєкт закону на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

Як ще можливості надасть цей документ

  • зменшиться надмірна бюрократизація процесів, спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів зі сторони слідчих і прокурорів;
  • адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді;
  • суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Наразі це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

У Зеленського переконані, що ухвалення цих законодавчих змін стане наступним важливим кроком для діджиталізації країни. Запровадження електронної системи для кримінальних проваджень втілить найкращі сучасні практики ще в одній сфері діяльності державних органів.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 1 березня анонсував в Україні створення "суду у смартфоні". Президент наголосив, що чесний та справедливий суд – це та частина його президентської програми, від якої залежить виконання інших частин.