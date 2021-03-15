Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про "суд у смартфоні"

Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про "суд у смартфоні". Документ дозволить запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.

У випадку ухвалення законопроєкту правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим.

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Президент зареєстрував проєкт закону про "суд у смартфоні"

Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що законопроєкт також полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, а також допоможе підвищити ефективність їхньої роботи. Тому президент подав проєкт закону на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

Як ще можливості надасть цей документ

зменшиться надмірна бюрократизація процесів, спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів зі сторони слідчих і прокурорів;

процесів, спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів зі сторони слідчих і прокурорів; адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді;

й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді; суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Наразі це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

У Зеленського переконані, що ухвалення цих законодавчих змін стане наступним важливим кроком для діджиталізації країни. Запровадження електронної системи для кримінальних проваджень втілить найкращі сучасні практики ще в одній сфері діяльності державних органів.