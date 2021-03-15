Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про "суд у смартфоні"

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про "суд у смартфоні". Документ дозволить запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.
У випадку ухвалення законопроєкту правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим.
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Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань,
– наголосив глава держави.
Зеленський додав, що законопроєкт також полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, а також допоможе підвищити ефективність їхньої роботи. Тому президент подав проєкт закону на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.
У Зеленського переконані, що ухвалення цих законодавчих змін стане наступним важливим кроком для діджиталізації країни. Запровадження електронної системи для кримінальних проваджень втілить найкращі сучасні практики ще в одній сфері діяльності державних органів.Зверніть увагу! Володимир Зеленський 1 березня анонсував в Україні створення "суду у смартфоні". Президент наголосив, що чесний та справедливий суд – це та частина його президентської програми, від якої залежить виконання інших частин.