Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про "суд у смартфоні"
Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про "суд у смартфоні". Документ дозволить запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.
Джерело:Офіс Президента
У випадку ухвалення законопроєкту правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим.
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Президент зареєстрував проєкт закону про "суд у смартфоні"
Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань,
– наголосив глава держави.
Зеленський додав, що законопроєкт також полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, а також допоможе підвищити ефективність їхньої роботи. Тому президент подав проєкт закону на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.
Як ще можливості надасть цей документ
- зменшиться надмірна бюрократизація процесів, спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів зі сторони слідчих і прокурорів;
- адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді;
- суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Наразі це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.
У Зеленського переконані, що ухвалення цих законодавчих змін стане наступним важливим кроком для діджиталізації країни. Запровадження електронної системи для кримінальних проваджень втілить найкращі сучасні практики ще в одній сфері діяльності державних органів.
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